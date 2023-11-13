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Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2024 Haziran'da yörüngeye fırlatılacak

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat#Uydu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 10:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

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Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugün uydular üzerinden TV ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetlerinde bölgemizde lider konumdayız. Türksat dünyada ilk 22 uydu operatörleri arasında yer almaktadır. Türksat 6A pek çok testi başarıyla tamamladı, 2024 Mart ayında yer teslimi gerçekleştirilecek. SpaceX ile yörüngeye Haziran ayında fırlatmayı hedefliyoruz. Güneydoğu Asya gibi coğrafyalara hizmet sunacağız. Kanal güncelleme sistemi, Türksat konumla sistemi gibi Ar-Ge'leri de yürütüyoruz. Türkiye genelinde 4,7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyoruz. e-Devlet ile 64 milyonun üstünde kayıtlı kullanıcıya 7500 kamu hizmeti veriyoruz.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat#Uydu

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