Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türk Telekom'un 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'u Ümit Önal ve yöneticiler yer aldı. Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başladı. Uraloğlu, "Depremden etkilenen kadim illerimizde hayatın normalleşmesi için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 'Yol medeniyettir' anlayışıyla aziz vatanımızın dört bir yanında, 'Mavi Vatan'da, istikbalimiz olan göklerde çalışma arkadaşlarımızın imzası vardır. Elbette bu hizmetleri yürütürken hızla gelişen teknolojiyle yarıştığımızın farkındayız" dedi.

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Gençlik yıllarında babasının iş yerinin telefon numarasını hala ezbere bildiğini söyleyen Uraloğlu, "Bugün içinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimini, nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blok zincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri oluşturuyor. Sosyal medya ağları ve dijital platformlar da önemini ve faaliyet sahasını sürekli artırıyor, genişletiyor. Artık dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarak, ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline gelmiştir" diye konuştu.

'15 YILDA 90 KAT ARTMIŞ OLACAK'

2027 yılında akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşmasının beklendiğini söyleyen Uraloğlu, "Teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı öngörülmektedir. Küresel mobil veri trafiğinin ise 2030 yılına kadar 80 kattan fazla artışla aylık 5 bin eksabaytı aşacağı düşünülmektedir. Her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemdeyiz. Veri hacmi 2010 yılında 2 zetabayt seviyesinde iken; 2020'de 64 zetabayt olduğu, 2025'te 181 zetabayta ulaşacağı tahmin ediliyor. 15 yılda veri neredeyse 90 kat artmış olacak. Hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye'yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz" dedi.

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FİBERİ ARTIRMA HEDEFİ

Toplam 94,3 milyon genişbant internet abonesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre. Fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payını 2024'te yüzde 35'e ulaştırmayı, mobil genişbant penetrasyon oranını yüzde 90'a çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bugün ülkemiz, OECD ülkeleri içinde 2021-2022 yılları arasındaki 1 yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülkeler arasında yer almaktadır" diye konuştu. TÜRKSAT 6A HAZİRANDA

Yerli ve milli üretime büyük önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yandan 5G ile çalışmalarında yerli ve milli çerçevede ilerlerken; bir yandan da 6G teknolojisinde neler yapabiliriz, onları konuşuyoruz. 5G'nin yaygınlaştırılması için gerekli imkana sahip bir Türkiye var. Yerli üretim ile yüksek teknolojili küresel markalar çıkaracağız. Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. İnşallah Türksat 6A'yı, önümüzdeki haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

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GEZERAVCI, 16.30'DA DÜNYAYA İNECEK

Uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Uraloğlu, "İlk defa ülkemizin insanlı uzay misyonu bir Türk astronotumuzu uzaya göndererek hem havacılık hem de uzay çalışmalarımız bakımından çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı, 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük etti ve yepyeni gelişmelerin kapılarını araladı. Dünyaya dönüş yolculuğunda. Bugün saat 16.30 gibi sağ salim dünyaya inmesini bekliyoruz" diye konuştu.