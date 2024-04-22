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Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da metro ücretsiz olacak

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#Metro#Ücretsiz
Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisanda metro ücretsiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 14:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

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#23 Nisan#Metro#Ücretsiz

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