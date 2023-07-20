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Bakan Uraloğlu: 1000 kilometre yolu KKTC halkına sunmuş olacağız

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#Abdulkadir Uraloğlu#KKTC#Terminal
Bakan Uraloğlu: 1000 kilometre yolu KKTC halkına sunmuş olacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 11:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC'deki yatırımlarla ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu "Yaklaşık 633 kilometre yolu yeni ya da mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi anlamında yol yaptık. 4 ihale devam ediyor, köy yollarına da dokunalım yaklaşımıyla onu da protokole ek yaptık. 320 kilometrelik yola başladık, önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. 1000 kilometre yolu biz yapıp KKTC halkına sunmuş olacağız" dedi.

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Türkiye'nin KKTC'deki yatırımları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış töreni öncesinde konuştu. Bakan Uraloğlu, KKTC'ye 1000 kilometre yol yapılıp teslim edileceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

14-28 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanımız KKTC'ye gelmişti. Havalimanının 20 Temmuz'a yetiştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştu. Bu noktada ne yapabiliriz diye KKTC'ye tekrar geldim. İşin sözleşmesinde her alanda Türkiye olarak destek vermeye çalıştık. DHMİ'den SHGM'den 50 kişiye kadar çıkan ekibimizi buraya gönderdik, testlerle ilgili destek verdik ve bugüne gelmiş olduk. Bu anlamda KKTC'nin bakanlıklarıyla uyum içinde çalışma yaptık. Sesleri şimdi duyuyoruz, son rötuşlar yapılıyor.

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Ulaştırma olarak baktığımızda karayollarında 1988'den beri yapılan protokollerle biz buradayız. Neler yaptık burada, yaklaşık 633 kilometre yolu yeni ya da mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi anlamında yol yaptık. 4 ihale devam ediyor, köy yollarına da dokunalım yaklaşımıyla onu da protokole ek yaptık. 320 kilometrelik yola başladık, önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. 1000 kilometre yolu biz yapıp KKTC halkına sunmuş olacağız.

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#Abdulkadir Uraloğlu#KKTC#Terminal