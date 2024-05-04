Bakan Şimşek'ten not artışı mesajı: Programımızın sonuçları olumlu yansıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Şimşek şunları söyledi:



Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Cuma akşamı Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.