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Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması: Önemli iyileştirmeler yaptık

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Kamu
Bakan Şimşekten memur ve emekli maaşı açıklaması: Önemli iyileştirmeler yaptık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 09:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz.' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz.

Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

'ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK'

2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

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'KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİNDE KALICI BOZULMALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Kamu

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