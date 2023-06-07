Bakan Şimşek'ten İngilizce paylaşım: Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan olduktan sonraki ilk paylaşımını İngilizce yaptı. Bakan Şimşek resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
4 MADDEYE VURGU YAPTI
"Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır."
After a five year break, I just had the distinct honor and privilege of being sworn in as Treasury & Finance Minister. I am grateful to President @RTErdogan for entrusting me with the responsibility of serving our people in this capacity— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 7, 2023
Our guiding principles for creating a…
"ACİL ÖNCELİĞİMİZ..."
Ekibin güçlendirilmesine ve güvenilir bir programa vurgu yapan Bakan Şimşek "Yerel ve uluslararası zorluklar arasında, öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika oluşturacağız. Hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimiz, bilgimiz ve özverimiz ile önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden geleceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi.
As we navigate through domestic and international challenges, we affirm our commitment to rules based policy making to enhance predictability.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 7, 2023
While there are no short cuts or quick fixes, rest assured that our experience, knowledge & dedication will help us overcome potential…
"BENDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR DEDİKODUYA İTİBAR ETMEYİN"
Daha sonra Türkçe bir paylaşımda bulunan Şimşek şunları söyledi:
"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesindesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz."