Bakan Şimşek'ten İngilizce paylaşım: Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan olduktan sonraki ilk paylaşımını İngilizce yaptı. Bakan Şimşek resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

4 MADDEYE VURGU YAPTI

"Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır."

After a five year break, I just had the distinct honor and privilege of being sworn in as Treasury & Finance Minister. I am grateful to President @RTErdogan for entrusting me with the responsibility of serving our people in this capacity



