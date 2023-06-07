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Bakan Şimşek'ten İngilizce paylaşım: Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacak

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#Bakan Şimşek#Mehmet Şimşek#Şimşek
Bakan Şimşekten İngilizce paylaşım: Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 18:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan olduktan sonraki ilk paylaşımını İngilizce yaptı. Bakan Şimşek resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır."

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 "ACİL ÖNCELİĞİMİZ..."

Ekibin güçlendirilmesine ve güvenilir bir programa vurgu yapan Bakan Şimşek "Yerel ve uluslararası zorluklar arasında, öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika oluşturacağız. Hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimiz, bilgimiz ve özverimiz ile önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden geleceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi.

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