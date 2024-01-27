Bakan Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahisle mücadelemiz devam edecek

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:



Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz.