×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Herkesi ilgilendiriyor... Bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek!

Güncelleme Tarihi:

#Çek#Karşılıksız Çek#Banka
Herkesi ilgilendiriyor... Bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 10:49

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya çıkarıldı.

Haberin Devamı

Karşılıksız çeklerde, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödeyeceği miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeniden belirlendi.

Buna göre her karşılıksız çek yaprağı için bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek. Bu tutar daha önce 6 bin lira olarak belirlenmişti.

Gözden KaçmasınPersonelini aşağılayan patronlar dikkatPersonelini aşağılayan patronlar dikkat!Haberi Görüntüle

Resmi Gazete'de yapılan açıklama şöyle:

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Haberin Devamı

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çek#Karşılıksız Çek#Banka

BAKMADAN GEÇME!