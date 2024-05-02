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Bakan Şimşek ve Bakan Bolat OECD toplantısına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek#Ticaret Bakanı Ömer Bolat#OECD
Bakan Şimşek ve Bakan Bolat OECD toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 16:54

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa’da düzenlenen 2024 OECD Bakanlar Toplantısı’nın açılış oturumuna katıldı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Fransa’ya geldi. İki bakan, başkent Paris’te düzenlenen 2024 OECD Bakanlar Toplantısı’nın açılış oturumuna katıldı. Ticaret Bakanı Bolat toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu vesile ile ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.
Bolat, “Bu büyük etkinlik aracılığı ile gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek#Ticaret Bakanı Ömer Bolat#OECD

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