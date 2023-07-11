Bakan Şimşek: Rezervlerde gözlenen artış cesaret vericidir

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttığını açıkladı. Şimşek sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.

26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.

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İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.