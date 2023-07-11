İşte tüm emeklilerin zamlı maaşları

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Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı, ardından emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’teki torba yasaya eklendi. Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu.

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YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

2023’ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı. Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı yüzde 55 oldu.

Ayrıca 2023’ün başında en düşük emekli aylığı önce 5.500 liraya, ardından nisan ayında da 7.500 lira çıkarıldı. 2022 yılının ocak ayında da en düşük emekli maaşı 2.500 liraya, temmuz ayında 3.500 lira yükseltilmişti. 2023’ün temmuz ayında en düşük emekli aylığında herhangi bir iyileştirmeye gidilmedi. Ocak ayında olduğu gibi temmuzda da en düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanacak.

KAFALAR NEDEN KARIŞTI?

En düşük emekli aylığında artışa gidilmediği için temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Peki, kök maaş ne demek? Kök maaş, emeklilerin yılda iki kez belirlenen ve TÜİK’in açıkladığı geçmiş altı aylık enflasyona göre zam yapılan emeklilerin asıl aldıkları maaş demek. Son yıllarda en düşük emekli aylıklarında yapılan iyileştirmeler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yani, en düşük emekli aylığı 5.500 liradan, 7.500 lira yükseltildiğinde aradaki 2 bin liralık farkı Hazine karşılıyor. Temmuzda olduğu gibi en düşük emekli aylığında iyileştirme yapılmazsa zam oranı kök maaş üzerinden hesaplanıyor.

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Yandaki tabloda da görüleceği gibi 2023’ün ocak ayında 5.517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7.500 liraya yükseldi. Ancak bu temmuzda en düşük emekli aylığında artış olmadığı için yüzde 25’lik zam, ocak ayındaki 5.517 lira maaşa göre uygulanacak. Bu emeklinin maaşı 6.896 lira çıkacak. Bu tutar en düşük emekli aylığı olan 7.500 liradan düşük olduğu için emekli, temmuz ayında 7.500 lira maaş almaya devam edecek.

EK ÖDEMELER DE ARTTI

Yüzde 25’lik zamla birlikte tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da artacak. Vergi iadesi 2006 yılında kaldırıldı, ek ödeme uygulamasına geçildi. Halen halk arasında vergi iadesi diye geçiyor ama doğrusu ek ödeme. Memur, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar bu ödemeden yararlanıyor. Böylece 2023 ocak ayında 24 bin lira alan bir emeklinin maaşı 6 bin lira artarken, ek ödemesi de 1.200 lira çıkacak. Böylece emeklinin eline 31 bin 200 lira geçecek.

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ÖLÜM AYLIKLARI YÜZDE 25 ARTTI

Açıklanan yeni zam oranı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki keremaaşlarını zamlı alıyor. Tüm emeklilerin temmuz ayında maaşlarına yansıyacak yüzde 25’lik zamdan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanların ek ödemeleri de artacak. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak. En düşük emekli aylığı olan 7.500 lira temmuz ayında artırılmadığı için maaşı 7.500 liranın altında kalan dul ve yetimlerin maaşları hisse oranına göre 7.500 liraya tamamlanacak.

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Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.























