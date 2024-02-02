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Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme programın çalıştığını teyit ediyor

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Ekonomi
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme programın çalıştığını teyit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 16:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın başarıyla ilerlediğini, bunun sonucunda Ocak ayında dış ticaret açığının gerilediğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı dış ticaret verileri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek "Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi" dedi. 

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Ekonomi

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