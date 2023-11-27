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Bakan Şimşek: Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Şimşek: Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 10:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

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Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

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Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı:

Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun.

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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