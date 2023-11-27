Gram altında tarihi zirve! Yükseliş güçleniyor

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Altın yatırımcıları uzun süredir beklediği yükselişi gerçekleştirmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı yönündeki değerlendirmeler altın fiyatlarını yükseltiyor.

Dolardaki zayıflığın etkisiyle birlikte ons altın güç kazandı. Ons altın 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ilk kez 2018 dolar seviyesini test etti.

Ons altın güne 2006 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2000 dolar, en yüksek 2018 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu sıralar 2009 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDE

Gram altın güne 1858 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1855 lira, en yüksek de 1875 lira seviyesi görüldü. Böylece gram altın tarihi yüksek seviyesine çıkmış oldu.

ONS ALTINDA DESTEK 2003 DOLAR

Ons altın için uzmanlar destek seviyesini 2003 dolar, direnci de 2021 olarak öne çıkardı. Direncin kırılması halinde 2032 dolara doğru yükseliş bekleniyor.