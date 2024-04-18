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Bakan Şimşek: Beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

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#Mehmet Şimşek#Gelir Vergisi#Kira
Bakan Şimşek: Beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 13:47

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi.

Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.

Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız.

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#Mehmet Şimşek#Gelir Vergisi#Kira

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