Bakan Selçuk: Bakanlığımız uzmanları tarafından Corona virüs bilgilendirme rehberi hazırlandı

Kuruluş bakımındaki çocukları COVID-19 hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Bilgilendirme Rehberi hazırladığını kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ Mevcut durumla ilgili çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden, virüs belirtisi olması halinde yapılacak tüm maddelere ilişkin Acil Eylem Planının hazırlanmasına kadar pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi.” dedi.



Rehberde, “Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler”, “Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmeti Alanında Alınacak Tedbirler”, “Sosyal Ekonomik Destek (SED) Birimlerinde Alınacak Tedbirler” gibi bölümler yer aldı.