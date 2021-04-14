Bakan Pekcan, KKTC Maliye Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Pekcan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Kıbrıs'ın ekonomisinin pandemiden ciddi oranda etkilendiğini belirterek, "Türkiye, Kıbrıs’ın yanında olmaya devam edecek. STK başkanlarımızla beraber katıldığımız toplantılarda da gündeme getirdik; Kıbrıs'ın Türkiye'ye 1 milyar dolar ticaret hacmi var. Kıbrıs'ın ihracatında yaklaşık yüzde 60'ı Türkiye'ye gerçekleşiyor. Biz Kıbrıs'ın ihracatında ürün çeşitliliğini nasıl arttırabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz ve Kıbrıs'ın hem ürün çeşitliliği açısından hem ülke açısından ihracatının daha fazla arttırılması için beraber neler yapabiliriz onları görüştük" dedi.

Pekcan, hellim peynirinin Avrupa Birliği tarafından yeşil hat kapsamına alınmasından da memnuniyet duyduklarını belirterek, "Zaten gümrük alanında işbirliğimiz devam ediyor. Biz her türlü talebe, ihtiyaca cevap veriyoruz. Haziran ayında da ortak komite toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu arada Mersin ve Taşucu gümrükleri ile ilgili Kıbrıs tarafının bizden taleplerini de biz Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın görüşleriyle yeniden şekillenecek" ifadelerini kullandı.

KKTC'li Bakan Dursun Oğuz ise Türkiye'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Oğuz, "Bugünkü görüşmelerde bazı taleplerimiz olacak. Türkiye'nin diğer limanlarıyla ilgili bir kolaylık sağlanması önemli. İhracat yapabildiğimiz tek ülke ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden açılabiliriz dünyaya. Çünkü KKTC’ye hala uygulanan bir uluslararası ambargo var maalesef, dünyanın gözü önünde tecrit edilen ülke" diye konuştu.

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