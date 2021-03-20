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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

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Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.


Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

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