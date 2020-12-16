Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak

Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajının tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3’üncü yüksek barajı olacağını belirtti. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baraj inşaatını ziyaret ederek ’muhteşem bir eser ortaya çıkıyor’ değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı inşaatında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir. Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 260 METREYE ULAŞTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yusufeli Barajı’nda günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökülüyor. Baraj 260 metre yüksekliğe ulaştı, gövde yüksekliği inşaatında son 15 metre kaldı. Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi’nden 25 metre kısa. Baraj tamamlandığında 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak.