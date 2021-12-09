Bakan Pakdemirli duyurdu! Destekler 10 Aralık'ta hesaplara yatacak

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "10 Aralık’tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90’ını ödemiş olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli tek tek destekleri sıraladı ve:

"Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL,

Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL,



Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL,



Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL" açıklamasında bulundu.