Bakan Özhaseki'den sıfır atık açıklaması: 96 milyar lira ekonomik kazanç elde ettik

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan ve dünyanın en büyük çevre seferberliğine dönüşen “Sıfır Atık” hareketi ile bugüne kadar 45,5 milyon ton atığın geri dönüştürülmesiyle 96 milyar lira ekonomiye kazandırıldı.



“SIFIR ATIK HAREKETİMİZLE, ORTAK EVİMİZ DÜNYAMIZI YARINLARIMIZIN SAHİBİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KORUYORUZ”



Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada 2017 yılından bugüne kadar “Sıfır Atık” hareketi ile geri dönüşümde elde edilen kazanımları aktararak, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, dünyaya örnek olan Sıfır Atık hareketimizle, ortak evimiz dünyamızı yarınlarımızın sahibi çocuklarımız için koruyoruz. 2017 yılından bugüne Sıfır Atık ile 45,5 milyon ton atığı dönüştürdük, 432 milyon ağacı kesilmekten kurtardık, 4,9 milyon ton sera gazı salımını önledik, enerji, su, petrol ve depolama alanı tasarrufu sağladık, 96 milyar TL ekonomik kazanç elde ettik.” ifadelerine yer verdi.

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4,9 MİLYON TON SERA GAZI SALIMI ÖNLENDİ, 432 MİLYON AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI



“Sıfır Atık” hareketi ile bugüne kadar 25,4 milyon ton kâğıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer atıkların geri dönüştürülmesiyle birçok alanda tasarruf elde edildi.



Bakanlık tarafından lisans almış işletmelerce işlenerek atıkların geri dönüşümüyle 703 milyon kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu, 82 milyon metreküp depolama alanından tasarruf, 108 milyon varil petrolden tasarruf sağlandı. 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlenirken, 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca “Sıfır Atık” hareketi ile 2016’da yüzde 13 olan geri kazanım oranının, 2023 yılında yüzde 35’e yükseltilmesi hedefleniyor.