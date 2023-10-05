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Bakan Özhaseki açıkladı: 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Deprem
Bakan Özhaseki açıkladı: 3te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 09:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"ni paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde "3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım" dedi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm. Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı.

Depreme hazırlanacağız, 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım, devam edelim, inşaat ruhsatını yüzde 50+1 ile alalım.

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Tebligatlar e-Devlet üzerinden bildirilmeli. Yarısı Bizden Kampanası için mali yardım hükmü kanuna girmeli. Anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk devreye alınmalı. Köy evlerimizin tamamını çelik karkas üzerine yapmayı düşünüyoruz. Deprem bölgesindeki köy evlerini çelik yapıp teslim etmek istiyoruz.

Yerinde Dönüşüm için 215 kişi müracaat etti. 41 bin konut, 5 bin köy evinin hazırlandığını biliyoruz, vatandaşlara dağıtacağız.

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Deprem

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