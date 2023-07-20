Bakan Özhaseki: El ele vererek sağlam yuvaları inşa edeceğiz

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özhaseki, proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.