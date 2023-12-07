Bakan Özhaseki duyurdu: 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine toplantısında kentsel dönüşüm ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti. Özhaseki 4 Aralık'ta Bursa'da meydana gelen, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5, 1 büyüklüğündeki deprem ile deprem gerçeğini unutmamak gerektiğini vurguladı. Bir yandan olası depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Özhaseki, depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını söyledi.