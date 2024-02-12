Bakan Özhaseki: Marmara Bölgesi'ni de depreme dirençli hale getireceğiz

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın bağlı kuruluşu İller Bankası AŞ (İLBANK) tarafından Ankara’da düzenlenen Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) Açılış Toplantısı’na katıldı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto López, Dünya Bankası Bölge Müdürü Sameh Wahba ile Bakanlık heyetinin katıldığı toplanın açılışında konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla iki büyük deprem yaşandığını hatırlattı. Depremlerde, 680 bin konut, 170 bin iş yerinin yıkıldığını belirten Bakan Özhaseki, bölgeyi yeniden inşa edebilmek için İLBANK, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri’nin 1 yıldır gece gündüz demeden arı gibi çalıştıklarını söyledi.



“AMACIMIZ DEPREMİN OLUŞTURABİLECEĞİ ZARARI EN AZA İNDİRMEK”



Marmara denizi ve çevresinin önemine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Marmara’ya kıyısı olan 7 şehrimiz var. 20 milyon insan yaşıyor. Burada depremin oluşturabileceği zararı en aza düşürebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan rezerv alanlar bulup oralarda konutlar yapmıyor, en riskli konutları oraya taşıyor, bir taraftan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası gibi vatandaşın maliyetinin büyük bir bölümünü karşılayabileceğimiz birtakım projeler açıklıyoruz, sosyal konutlar yapıyoruz.” şeklinde konuştu.



“ŞU ANDA 425 BİN CİVARINDA KONUTTA İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR”



Bakan Mehmet Özhaseki, şehirleri geleceğe hazırlamanın, depreme karşı dirençli şehirler oluşturmanın bir tek yolu olduğunun altını çizerek, “O da kentsel dönüşüm. Dünyada bunun dışında başka bir yol daha ortaya konmamış. 2012’de Kentsel Dönüşüm yasası çıkarıldı. Yasa ile bugüne kadar 2 milyon 250 bin konutu değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Şu anda 425 bin civarında konutta inşaatlar devam ediyor. Bundan sonra da inşallah bütün hızımızla devam edeceğiz, Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerimizi de depreme karşı dirençli hale getireceğiz.” dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bakanlık olarak takip ettikleri diğer hassas bir konunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “İklim değişikliğinin bizim ülkemiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz hasarlar var. Bunun için her sektörde yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye uğraşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Mehmet Özhaseki, bilim insanlarının dünyanın ısının son yüzyıl içerisinde 1.1 derecede arttığını, 2 derece olduğunda gıda krizlerinin başlayacağını, eğer 3 derece olursa dünyanın yaşanamaz bir yere dönüşeceğini söylediklerini hatırlattı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 2050 yılına kadar dünya ısısının artmaya devam ederse, bunun 216 milyon insanı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Ülke olarak bizim bu noktada çok az sorumluluğumuz olmasına rağmen, isteyerek ve bilerek biz bu mücadele içerisinde yer alıyoruz. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz.” diye konuştu.





“3 MİLYON KONUTU ÇEVREYE DUYARLI OLARAK İNŞA ETTİK”



Son yıllarda inşa edilen 3 milyon konutun çevreye duyarlı, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak yaptıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:



“Katı atık depolama tesislerimizin sayısını 15’den 93’e çıkardık. Arıtma tesislerimiz şu anda nüfusumuzun yüzde 90’ının dışarıya atmış olduğu kirli suları arıtarak tabiata veriyor ve onu yeniden kullanılacak hale getiriyor. Yeşil alanları çoğaltmaya çalışıyoruz. 100 milyon metrekare hedefimiz var. Bunun bir bölümünü gerçekleştirdik. Bir kısmının da inşaatları devam ediyor. Bir taraftan mavi bayraklı plaj sayımızı 551’e çıkardık. Bir taraftan da Sıfır Atık kampanyasıyla artık dünyada öncü bir hareketin de liderliğini yapıyoruz. Birkaç yıldır ülkemizde uygulanan ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesine almasıyla daha da bir dünya markası haline gelen projemiz kapsamında, 7 yıl içerisinde dışarıya attığımız atıkların sadece yüzde 15’i değerlendirilirken; 2023 yılı sonu itibariyle bu oran yüzde 35’lere çıktı. Bunu yüzde 100’e kadar arttıracağız.”

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasının sonunda İller Bankası’nın neredeyse 90 senedir şehirlerin kalkınması ve oradaki standartların yükselebilmesi için yapmış olduğu altyapı yatırımları ve finansal desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.