Bakan Uraloğlu: Erişilemeyen alanlarda bile İHA'larla kesintisiz iletişim sağlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, İHA’ların Türksat sayesinde güvenle uçacağını vurgulayarak “Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uyduları ile dünyanın dört bir yanında İHA’ları kontrol altında tutabileceğiz. Bunlar genişletilmiş menzil ve kapsama alanı ile kesintisiz haberleşebilecek. Artık İHA’larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün olmayacak.” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, başlarda sadece askerî ve gözetleme amaçlı kullanılan insansız hava araçlarının son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik uygulamalarında, bilimsel çalışmalarda ve sivil alanda da kendine yer bulmaya başladığını belirtti.Türkiye'de üretilen yerli ve millî İHA’ların yanı sıra uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA'ların kontrolünün artık TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlanmaya başladığını bildiren Uraloğlu, “Uydu iletişimi, İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yurt dışında görev yapan İHA’ların kontrolü Türksat uyduları ile daha güvenli hâle geldi. Uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak, yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indiriyor. Türksat uyduları ile İHA’larımız dünyanın her yerinde güvenle uçabilecek.” ifadelerine yer verdi.

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ERİŞİLEMEYEN ALANLARDA BİLE İHA’LARA KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Uraloğlu, beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5B’nin hizmete girmesinin ardından Türkiye’nin uydu data kapasitesinin 17 katın üzerinde arttığını anımsattı. Türksat’ın bölgedeki güçlü uydu altyapısına sahip operatörlerden biri hâline geldiğinin altını çizen Uraloğlu, “Gelişen teknoloji ile Türksat uydularının kullanım alanları da önemli oranda arttı. Türksat uyduları İHA operasyonları için genişletilmiş menzil ve kapsama alanı sağlıyor. Daha önce kullanılan LOS (Line of Sight) denen veya sınırlı karasal ağlara dayanan geleneksel iletişim yöntemlerinden farklı olarak, uydu iletişimi; uzak ve erişilemeyen alanlarda bile kesintisiz haberleşme imkânı veriyor. Türksat uydularının geniş kapsama alanları sayesinde zorlu arazilerde ve sınır ötesinde İHA görevleri kolaylaşıyor.” ifadelerine yer verdi.

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Türksat uydularının insansız hava araçlarımızın Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde faaliyet gösterme yeteneklerini geliştirdiğini de aktaran Uraloğlu, “Uydularımız, kesintisiz ve güvenilir operasyonel faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân sağlıyor. İHA’larımız Türksat uyduları aracılığı ile geniş frekans bandından yararlanarak; yüksek hızlı veri, ses ve görüntü aktarımı yapabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.