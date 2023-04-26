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Bakan Nebati'den çiftçilere müjde

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Çiftçi#Destek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 09:21

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık %80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak %50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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Çiftçilerin girdi maliyetlerinde düşüş yaratacak yeni adımı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Bakan Nebati, çiftçilere yönelik olarak su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

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Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında desteklenmesi ilişkin CBK Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Böylece, 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık %80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak %50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun.

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#Nureddin Nebati#Çiftçi#Destek

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