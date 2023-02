Bakan Nebati: Tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına katıldı. Bakan Nebati; programda enflasyon, GSYH gibi konuları ele aldı. Enflasyonda Türkiye’nin dünyadan ayrıştığına vurgu yapan Nebati, “Yüksek bir enflasyon yaşadık. Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğimizi ilan ediyoruz ve bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. İncitmeden, kırmadan, dökmeden yapıyoruz. Büyümeden taviz vermeden yapıyoruz. İnsanlar işini kaybetmeden yapıyoruz” dedi.

“EKONOMİ BEKLENTİLERDİR DEDİĞİMİZ ZAMAN, RAKAMLAR NEREDE DİYE SESLENDİLER”



Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “16 Ocak’ta bütçe gerçekleşmelerini kamuoyuyla paylaştık. Ses bekliyorum. Ne oldu ya ifadelerini kullanarak muhalefete sesleniyorum. Ağustos'ta devrilecekler, Eylül geldi gidecekler, Kasım geldi bunların altında kalacaklar dediler. Ocak 16’da, 2022 gerçekleşmelerini ilan ettik. Neredesiniz efendim, ekonomi beklentilerdir dediğimiz zaman, rakamlar nerede diye seslendiler, sesleri yükseldi. Ekonomi güvendir, ekonomi istikrardır, ekonomi geleceği görmektir, doğru karar vermektir, uzun vadede düşünmektir dediğimiz zaman soyut işlerle uğraşıyorsun. Ekonomi gözlerinizdeki ışıktır ferdir dediğimizde, ‘Bu nereden çıktı dediler. Tamam, hepsini bir tarafa koydum. Hala arkasında duruyorum sözlerimin. Buyur şimdi somut şeyler istemiyor muydunuz, alın somut şeyler. Bütçe gerçekleşmelerini veriyorum. Bütçe içerisinde faize ayrılan oranı söylüyorum. Bütçe açığımı söylüyorum. Faiz dışı fazlayı söylüyorum. EYT'nin bak hesabı kitabı hazır diyorum. Çık, rakamlarla ilgili konuş, yok” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA TEK HEDEFİMİZ VAR, ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ”



Enflasyonda Türkiye’nin dünyadan ayrıştığına vurgu yapan Nebati, “Yüksek bir enflasyon yaşadık. Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğimizi ilan ediyoruz ve bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. İncitmeden, kırmadan, dökmeden yapıyoruz. Büyümeden taviz vermeden yapıyoruz. İnsanlar işini kaybetmeden yapıyoruz. Dükkanlar kapanmadan, fabrikalar kapanmadan, atölyeler kapanmadan yapıyoruz. Enflasyonu engelleyeceğiz, iki yılda çözeceğiz diyorsun. Bana enstrümanını söyle. Faizi manşet enflasyonun neresine getireceksin. Bak iş dünyası merak ediyor değil mi? Enflasyonu düşüreceksin değil mi? O zaman faizi nereye getireceksin. Çık ilan et. Faizi arttıracak mısın. Ne kadar arttıracaksın. Beklentin ne. Çıtan ne. Çık ilan et. Hani geçen yıl bu işleri biz Türkiye Ekonomi Modeline girdiğimizde bu işler faiz artırmadan olmaz diyenler, sesleniyorum. Bak faiz düşük, Merkez Bankası faiz oranı 9. Sen ne yapacaksın. Niye susuyorsun. Açık açık toplumla paylaşın, ben faizleri manşet enflasyonunun şurasına getireceğim diye cesaretin varsa açık açık konuş. Hangi uluslararası kuruluşla ne anlaşması yapacaksın. Nasıl getireceksin. Rakam değil mi. Buyur. Her şeyi ortaya koyuyoruz. Şeffaf değil mi çıkın tartışalım” diye konuştu.

“GÜÇLÜ YARINLARA DAHA DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ”



Nebati, “Duymaz, görmez, konuşmazlar. Hiç kusura bakmayın, coşkumuzu, 2023 yılına çok farklı gireceğiz diyerek açık bir şekilde belli ettik. Şimdi rakamların ardına sığınarak ukalalık yapmıyoruz. Ne diyoruz biliyor musunuz. Şu anda bizim en mütevazı olmamız gereken yerdeyiz. Çünkü rakamlarımız çok düşük, sağlamız. Sağlam duruyor, yere sağlam basıyoruz. Şimdi her zorluktan sonra gelen bir kolaylığın olduğu yerde miyiz. Daha rahat mücadele ediyor muyuz. İşte şimdi daha dikkatli geleceğe doğru odaklanan hareket planını netleştiren, adım adım dışsal ve içsel fayda maliyet hesaplarını yapıp bunları bütüncül bir şekilde bir araya getiren ve dünyanın biz yapıyoruz ama siz yapmayın şu yönde gidin dediklerini değil, doğru olan bu ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olan adımları atmaya devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz. Güçlüyüz, güçlü yarınlara daha dikkatli bir şekilde hazırlanacağız. Biz biliyoruz, altyapı yatırımlarını tamamlamış makro ekonomik göstergeleri dünyanın birçok ülkesinden daha iyi olan bir ülkede biz gelen tüm sıkıntıları, konjonktürel ya da yerel olsun üstesinden gelecek iradeye sahibiz” dedi.

“BÜTÇEMİZ SON 20 YILIN EN İYİ PERFORMANSLARINDAN BİRİNE ULAŞMIŞ”



GSYH konusuna da değinen Nebati, “Yatırımlarımızın GSYH’ye oranı, 2002 yılındaki yüzde 17,1 seviyesinden 2021 yılında yüzde 25,2 seviyesine çıkmıştır. Biz bu gelişmeleri dikkate alarak, milli gelirimiz artık faize değil, yatırıma gidiyor diyoruz; birileri çıkmış bütçenin yatırım ve faiz harcamasını karşılaştırıyor. Onu da gidip yanlış hesaplıyor. Bütçedeki yatırım harcamasının, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinden oluştuğunu bilmeden sadece sermaye giderlerine bakıyor. Bütçedeki faiz giderlerinin payını 2002 yılındaki yüzde 43’lerden bugün yüzde 10’lara kadar indirmemiz sayesinde eğitime, sağlığa, ulaşıma çok daha fazla kaynak ayırdığımızdan hiç ama hiç bahsetmiyorlar. Bütçedeki yatırım harcamasının bir kısmının faiz giderinden daha düşük olduğunu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bunlar, biz finansal istikrarı güçlendirmek için Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarını uygulamaya aldığımızda da “Hazine’nin altına dinamit koydunuz, mali disiplin yok olacak” deyip durmuşlardı. Şimdi dönüp 1 yılın muhasebesine bakıyoruz; Elhamdülillah bütçemiz son 20 yılın en iyi performanslarından birine ulaşmış. Biz uyguladığımız politikalarla faizin, milli gelirimizin de bütçemizin de içindeki payını daha da azaltacağız. Biz, düşük faiz ortamında vatandaşımızın birikimleri yatırıma gitsin, ülkemizin refahı daha da artsın diyoruz; muhalefet faiz lobilerinin sözcülüğünü yapar gibi davranmaya devam ediyor. İşte bizimle muhalefet arasındaki asıl fark budur” diyerek sözlerini tamamladı.