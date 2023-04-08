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Bakan Nebati, tahsis edilen Togg'la trafiğe çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Togg#Otomobil
Bakan Nebati, tahsis edilen Toggla trafiğe çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 09:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Devlet Malzeme Ofisi tarafından alınan ve bakanlıklara dağıtılan Togg'uyla İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçti.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildikten sonra Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e de teslimatı gerçekleşti.

Devlet Malzeme Ofisi de Togg'dan satın alma garantisinde bulunmuştu ve bakanlıklara Togg alımı yaptı.

Bakan Nebati, tahsis edilen Toggla trafiğe çıktı

İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta 0015 plakasıyla görülen Togg sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kullanırken görüldü.

Bakan Nebati Togg ile İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçerken trafikte de dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar ilk kez trafikte gördükleri Togg'a hayranlıkla baktı.

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Bakan Nebati ise "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Nebati "Bu muhteşem akıllı cihazın üretilmesi için büyük bir irade koyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, tahsis edilen Toggla trafiğe çıktı

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#Nureddin Nebati#Togg#Otomobil

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