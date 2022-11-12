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Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

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#Nureddin Nebati#İnşaat#Sektör
Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 17:08

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelip ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasıyla olan görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden inşaat sektörü temsilcileriyle görüştüğünü açıkladı.

Bakan Nebati görüşmede çerçevesinde ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerinin ele alındığını söyledi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, bugün de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürdük.

Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik.

İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz.

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#Nureddin Nebati#İnşaat#Sektör

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