Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasıyla olan görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden inşaat sektörü temsilcileriyle görüştüğünü açıkladı.

Bakan Nebati görüşmede çerçevesinde ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerinin ele alındığını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, bugün de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürdük.

Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik.

İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz.