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Son dakika... Togg için ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak

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#Togg#Togg Ön Sipariş#Togg Sipariş
Son dakika... Togg için ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023te başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 13:40

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

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İşte Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama...

Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.

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#Togg#Togg Ön Sipariş#Togg Sipariş

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