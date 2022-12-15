Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Gelir#Bütçe
Bakan Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 12:32

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Bakan Nebati "Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati "Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Bütçe fazla verdiBütçe fazla verdiHaberi Görüntüle

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz.

Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir.

Haberin Devamı

Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#Gelir#Bütçe

BAKMADAN GEÇME!

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası