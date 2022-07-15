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Bakan Nebati Endonezya'da G20 toplantısına katıldı

#Nureddin Nebati#Endonezya#G20
Bakan Nebati Endonezyada G20 toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.

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Bakan Nebati'nin toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ilk ayağında “Küresel Ekonomi” başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarımız ile bir araya geldik. Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık."

 

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#Nureddin Nebati#Endonezya#G20

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