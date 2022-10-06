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Bakan Nebati açıkladı: Et ve süt üreticileri desteklenecek

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#Arpa#Mısır#Nureddin Nebati
Bakan Nebati açıkladı: Et ve süt üreticileri desteklenecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 08:53

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı sonrasında et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına başlamasına karar verildiğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, et ve süt üreticilerine önemli mesajlar verdi. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Nebati "et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci , Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU'nun katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalar hakkında Komite bilgilendirilmiştir. Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre, Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Arpa#Mısır#Nureddin Nebati

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