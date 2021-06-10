Bakan Murat Kurum açıkladı! Hangi ilden ne kadar müsailaj temizlendi?

Marmara'da başlatılan müsailaj temizliği seferberliğinde ilk rakamlar geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajın denizden toplandığını açıkladı.

Bakan Kurum İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'de 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27, Tekirdağ'da 23 metreküp müsilajın temizlendiğini ifade etti.

Kurum, Marmara Denizi'nde 1.000 kişilik bir ekibin, 46 temizleme gemisi ve 27 tekne ile 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.

8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.

Şehirlerimize göre; İstanbul 103,8 m³, Balıkesir 79 m³, Kocaeli 56 m³, Yalova 53 m³, Bursa 50 m³, Çanakkale 27 m³, Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.

Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.

GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.

Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdüren müsilaj, bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde gözlemlendi.

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