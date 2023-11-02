Bakan Mehmet Şimşek’ten yurtdışı ziyaretlerle ilgili açıklama: Kapı kapı dolaşıp bir şey talep etmiyoruz

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurtdışında gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, “Kapı kapı dolaşıp hiçbir yerden hiçbir talebimiz yok, tamamen ülkemizde şu anda uygulanan programı anlatmak amaçlı ziyaretler yaptık” dedi.

PROGRAM DIŞINDA BİR ŞEY PAZARLAMADIK

Hazine Bakanı Şimşek önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe teklifi görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yurtdışı ziyaretlerinin hatırlatılması üzerine Şimşek, son ziyaretlerinden biri olan Suudi Arabistan’da dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı “Future Investment Initiative” isimli konferansa gittiğini ve burada uyguladıkları programı anlattığını dile getirdi.

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İkili görüşmeler yaptığını ancak hiç kimseden herhangi bir talebi olmadığını ifade eden Şimşek, “Program dışında herhangi bir şey pazarlamadık” dedi.

Suudi Arabistan’dan önce Katar’a gittiğini hatırlatan Şimşek, Türk Büyükelçiliği’nin Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak amacıyla 300 yatırımcının katılımıyla düzenlediği yatırım konferansına katıldığını anlattı. Şimşek, zaten bölgeye daha önce gittiğini belirterek, şunları söyledi:

TÜRKİYE’Yİ ANLATTIK

“Gitmişken oraya da uğradım. Basına açık sunum yaptım. Onun dışında bir şey yok. Bir ülkeye gidince nezaketen o ülkenin maliye bakanıyla da bir araya geliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Ondan önce Paris’e gitmiştim. Fransa’nın TÜSİAD’ı gibi olan MEDEF’e, büyük şirketlere sunum yaptım. Orada Türkiye’yi anlattık, programı anlattık. Alman-Fransız İşadamları Zirvesi vardı, beni ana konuşmacı olarak davet ettiler, gittim bir konuşma yaptım. Ondan önce Fas’taydım. IMF-Dünya Bankası toplantıları vardı. Ondan önce İngiltere’deydim. Orada bütün yatırımcılarla, reel sektörü temsil eden şirketlerle, finans sektörüyle görüştük. Biz bir program uyguluyoruz. Bu programın çerçevesini tabii ki iletişim boyutuyla anlatmamız lazım.”

TEDBİRLERİN ETKİSİ 18 AY SONRA

Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele hakkında da bilgi verdi. Enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek için hazırladıkları programı güçlü bir şekilde uygulamaya koyduklarını, programın sonuç alacağını vurgulayan Şimşek, “Çünkü para politikasında ciddi bir sıkılaşma var. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınmasında bütün dünyada olduğu gibi para politikasındaki sıkılaşma etkili olacak. Para politikası gecikmeli olarak çalışıyor. Bugün aldığınız tedbirlerin aktarım mekanizması 18 aylık bir sürece bağlı. Bunu ben söylemiyorum, bütün dünya uygulamaları böyle” dedi. Aylık bazda enflasyonun çok hızlı ve kalıcı şekilde düşeceğini kaydeden Şimşek, “Dolayısıyla dezenflasyonist süreç tabii ki başladı, aylık bazda sonuçlarını alacağız ama yıllıklandırılmış enflasyonun ciddi bir şekilde aşağı yönlü rakamlara yansıması muhtemelen yılın ikinci yarısı” diye konuştu.

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HİÇBİR KURUMA MÜDAHALEM OLMAYACAK

Şimşek, konuşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönelik Avrupa Birliği tavsiyelerini dikkate alacaklarını belirtti. Bakan Şimşek, “Hiçbir bağımsız kuruma bakan olarak benim müdahalem olmadı ve olmayacak. Ne geçmişte, ne bugün ne de yarın. Dolayısıyla olması gerektiği gibi tüm istatistikler gerçeği yansıtacak” değerlendirmesini yaptı. TÜİK’in kullandığı yöntemler ve uygulama sonuçlarının yerli ve yabancı kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık olduğunu kaydeden Şimşek, istatistiklerin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından denetlendiğini dile getirdi. Şimşek, “TÜİK ayrıca Birleşmiş Milletler, IMF, OECD gibi birçok uluslararası kuruluşla da işbirliği içerisinde. Bu kuruluşlar resmi istatistik programı kapsamında üretilen verilerimizi, veri kalitesini sorgulamadan takip ediyorlar ve alıyorlar. Dolayısıyla bu konudaki tartışmaların kurumları yıprattığını düşünüyorum” dedi.

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EÜAŞ, OTOYOL VE KÖPRÜLER ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Şimşek, şu an için özelleştirme kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) bazı HES’lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu hatırlatarak, “Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil” dedi.

FİNANS ENFLASYON MUHASEBESİ DIŞINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon muhasebesine geçileceğinin de altını çizdi. Şimşek, “Finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız” diye konuştu.