Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı

Haberin Devamı

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan sıfır atık hedefine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Uluslararası Sıfır Atık Günü için mesaj yayımlayan Bakan Kurum "Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev; doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir" dedi.

Haberin Devamı

Kurum "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle büyük çabalarla, el birliğiyle Saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde çok güzel bir noktaya getirdiğimiz Sıfır Atık Hareketini dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Açılış için gün sayıyoruz Haberi Görüntüle

Bakan Kurum'un mesajı şöyle:

Bugün ortak evimiz dünyamızın geleceği, Türkiye'nin istikbali, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız doğamız için; tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle büyük çabalarla, el birliğiyle Saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde çok güzel bir noktaya getirdiğimiz Sıfır Atık Hareketini dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz.



Bu anlamda Uluslararası Sıfır Atık Günü, tüm dünyanın katılım ve katkı sağlayacağı küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. BM nezdinde Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun oluşturulması ise dünyamızın geleceği adına daha kararlı adımlar atmamıza önemli katkılar sağlayacaktır.



Asrın felaketinin, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sardığımız bu günlerde şunu açık bir yüreklilikle ifade etmek isterim ki doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolu tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçmektedir.



Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev; doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılı aşkın bir süredir güçlü, çevreci adımlar atarak binlerce yeşil yatırım hayata geçirdik.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Tüm süreçlerini milletimizle el ele yürüttüğümüz sıfır atık Hareketiyle 2017 yılında başlattığımız çevreyi koruma yolculuğumuzda ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız artık atıklarını kaynağında ayrıştırıyor. Böylece 33.8 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini sağladık. 2017 yılında %13 olan geri kazanım oranımızı %27,2'ye yükselttik. 164 bin binada sıfır atık sisteminin kurulumunu sağladık.



Yürüttüğümüz etkin politikalarla enerjiden sanayiye, ulaşımdan ticarete, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda hava kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağladık. Karasal kirliliği azalttık. Bugün nüfusumuzun %89'una atık su arıtma hizmeti vererek denizlerimizin, göllerimizin, akarsularımızın dünden bugüne daha temiz olmasını sağladık.



Ülkemizin birbirinden kıymetli doğal zenginliklerini koruma altına alarak korunan doğal alan oranını %12'ye çıkardık. Oluşturduğumuz mavi ve yeşil ekolojik koridorlarla, millet bahçelerimizle ekosistemler arasında bir bütünlük sağladık.



Enerji verimli, iklim dostu, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını esas alarak yürüttüğümüz politikalarla, tüm şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün 11 ilimizi etkileyen deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutumuzu da aynı şekilde afetlere karşı dirençli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu yeni yaşam alanları olacak şekilde inşa edeceğiz. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirlerimizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini geleceğe taşıyacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yeşil kalkınma ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz.



Ben bu vesileyle bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine "dur" demek için Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlenen Sıfır Atık Hareketinin öncüsü, savunucusu Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum.



Elindeki ufak bir çöpü dahi geri dönüştürme gayretinde olan minik çevre müfettişlerimize, iklim kriziyle mücadele için her daim dertlenen iklim elçisi gençlerimize, ufacık bir çiçeği, asırlık ağaçlarımızı, nehirlerimizi, göllerimizi, denizlerimizi her zaman bir anne şefkatiyle sarmalayan kadınlarımıza ve doğaya sonsuz bir koruyuculuk duygusuyla yaklaşan tüm çevre dostu, doğa dostu gönüllerimize 85 milyon vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum.