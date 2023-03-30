Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Açılış için gün sayıyoruz

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İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün sayıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı 6.2 kilometre uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız yapacak.

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İSTANBUL HAVALİMANI METROSU DA AÇILMIŞTI

​​​(M11) Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metrosu, Kağıthane - İstanbul Havalimanı arasındaki 7 durak ile 22 Ocak 2023 tarihinde hizmet vermeye başladı. Küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’na, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı entegrasyonu sayesinde, tüm raylı sistemle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün oldu.