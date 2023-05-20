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Bakan Kurum'dan muhalefete tepki: Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Kurum#Seçim#Muhalefet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 15:37

Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden 3 ay geçti. 173 bin konutumuzun inşası, sanayi sitesi, köy evi inşası 11 ilimizde eş zamanlı olarak başlamıştır, inşaat süreci devam etmektedir. İlk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. 

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. 

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİLER" 

CHP'nin seçim gecesindeki tutumunu eleştiren Kurum, "Seçim gecesini hatırlayın. 'Öndeyiz, kazanıyoruz' dediler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Her zaman olduğu gibi yalanlarla, iftiralarla, bahanelerle birlikte milletimizin aklını çelmeye çalıştılar. Kendi ili dışında il il gezip, ikbal kaygısıyla her işte meşgul olanlara, sosyal medyadaki filmleriyle iş yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışanlara, afetlerde milletinin yanında değil tatilde olanlara en net cevabı 14 Mayıs'ta milletimiz sandıkta vermiştir. Depremzedelere verdiği yardımı diline dolayanlara gereken cevap verilmiştir" dedi. 

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"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZLE ALAY ETTİLER" 

Deprem bölgesinin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakının yanında durduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın kararmış zihinleriyle, kararmış kalpleriyle birlikte resmen kardeşlerimizle alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kendilerine oy verilmediği gerekçesiyle ödeneği bahane ederek, depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden, yurtlardan çıkarmaya çalıştı. Oradaki kardeşlerimizin duygularıyla, yaralı kalpleriyle resmen alay ettiler. Depremin üzerinden 3 ay geçti. Biz 173 bin konutumuzun inşası, sanayi sitesi, köy evi inşası 11 ilimizde başlamıştır. Bu illerimizde eş zamanlı inşaat süreci devam etmektedir. İlk etapta 319 bin ardından, 650 bin konutumuzu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Bakan Kurumdan muhalefete tepki: Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler



'Kentsel dönüşümde yarısı bizden' kampanyasına şimdiye kadar 760 bin başvurunun yapıldığını da belirten Kurum, "Bu da 3 milyona yakın kardeşimizin devletine, sayın cumhurbaşkanımıza güvenini ortaya koyduğu anlamına geliyor" dedi.  Murat Kurum buradaki ziyaretinin ardından İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Dondurma tezgahının başına geçen Kurum çocuklara dondurma dağıttı.

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Bakan Kurumdan muhalefete tepki: Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler

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#Bakan Kurum#Seçim#Muhalefet

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