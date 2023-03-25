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Bakan Kurum: Tuzla'da 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik

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#TOKİ#Tuzla#Çekiliş
Bakan Kurum: Tuzlada 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 15:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Tuzla kuralarında 9 günde 14 bin 838 hak sahibinin belirlendiğini duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı. Açıklamasında, İstanbul’un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, “İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik” ifadelerini kullandı.

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