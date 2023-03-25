Sel felaketinden sonra bini aşkın afet konutu yapıldı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: ‘Kastamonu ve Sinop'ta yaralar sarıldı’

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve işyerlerini en kısa sürede inşa ettiklerini söyledi. 11 Ağustos 2021’de Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden birisinin yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, “Kentleri yeniden imar etmek için başlatılan çalışmalar, zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutlar inşa edildi” dedi.

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TESLİMLER YAPILDI

Bakan Kurum il il yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Kastamonu’da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesi 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. 120 adet konut ve 87 dükkân hak sahiplerine teslim edildi. Diğer konutlarda da sona gelindi. Abana ilçesi ve İlişi köyünde 147 konut, Azdavay ilçesinde 138 konut ve 4 ticari ünite yapıldı. Sinop’un Ayancık ilçesinde ise selden sonra 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90’ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı.”

SANAYİ SİTESİ VE MEYDAN

Sel felaketinin ardından birçok işyerinin bulunduğu küçük sanayi sitesinin hasar gördüğünü ifade eden Kurum, “Bakanlığımız tarafından Sinop’un Ayancık ilçesinde işyerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören işyerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkân inşa edildi” dedi.

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‘Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı’ anlayışı ile kentlerde meydan çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

“Sinop’ta binlerce yıllık kale surları gün yüzüne çıkarılarak, tarihi dokunun görünürlüğünü engelleyen yapılar yıkıldı. Tarihi saat kulesinin de yer aldığı Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu. Sinop meydan projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırılarak millet bahçesi ve sosyal donatılar yapıldı. Şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde ise çevre ve yol düzenlemeleri ve meydana uyum sağlaması adına sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. Bu sayede sahil yolu Sinop’un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun hale getirilecek. Kale surlarının karşısında yer alan binalara ise cephe yenileme çalışmaları uygulanacak.”

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DAR GELİRLİYE KONUT, ARSA VE İŞYERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Kastamonu ve Sinop’ta, dar gelirli vatandaşlar için konut, arsa ve işyeri projeleri geliştiriliyor. Sinop’ta 676 konut ve 1.000 konut amaçlı altyapılı arsa, Kastamonu’da 1.118 konut ve 1.750 konut amaçlı altyapılı arsa ve 100 işyeri vatandaşların hizmetine sunulacak.

45 BİN EV TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, işyeri, köy evi tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.

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Yapımı devam eden tüm afet konutları da 2023 yılında teslim edilecek. Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de kalıcı afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.

Bölgede yaklaşık 50 bin konutun inşası için ihaleler yapıldı ve 22 bini aşkın konutun da temeli atıldı. Depremin etkilediği 11 ilde toplamda 650 bin konutun yapılması planlanıyor.