Bakan Kurum duyurdu! Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki imar planı askıya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Canlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılarCanlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar!#Meteoroloji
Kritik görüşme öncesi Putinden flaş sözlerKritik görüşme öncesi Putin'den flaş sözler#Putin
İçişlerinden yılbaşı genelgesi... 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı genelgesi'... 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Kim Jong Un adeta eridi Son hali görenleri şaşırttı...Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...#Kim Jong Un
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacakPrens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak#Prens William
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kurum duyurdu! Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki imar planı askıya çıktı

#Murat Kurum#İstanbul#Avcılar Tahtakale Mahallesi
Bakan Kurum duyurdu Avcılar Tahtakale Mahallesindeki imar planı askıya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak Avcılar'da 40 yıldır beklenen 8 bin 500 sağlıksız konut ve iş yerini ilgilendiren Tahtakale Mahallesi ile Firuzköy Mahallesi'nin bir bölümüne ilişkin imar planlarının tamamlanarak askıya çıkarıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınladı. Murat Kurum video mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tahtakale Mahallesi'ndeki imar planı sorununu çözdüklerini duyurdu.

Bakan Kurum mesajında, "Söz vermiştik; Tahtakale'de dönüşüm, Tahtakale'de gelecek başlıyor... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Avcılar ilçemizde Tahtakale Mahallemizin 40 yıllık imar sorununu çözüyor, 8 bin 500 sağlıksız ev ve dükkânı dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın internet sayfasında da dün akşam yapılan paylaşımda imar planının askıya çıkarıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi.

"Bakanlığımızın 29.12.2021 tarihli ve 2566592 sayılı yazısı ile; İstanbul Avrupa yakasında yer alan ve rezerv alan sınırları içerisinde bulunan, İstanbul ili, Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi (Tahtakale mevki) yaklaşık 167 hektarlık alana ilişkin mevcut yapı stoğunun yenilenmesi ve mülkiyet sorunlarının çözülmesine yönelik hazırlanan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy (Tahtakale) Mahallesi'nde Yer Alan Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin NİP- 34384042 numaralı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-73412124 numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca re'sen 29.12.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 29.12.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır."

OLASI İTİRAZLAR İNCELENECEK

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sayfasında 1 ay süreyle askıda kalacak imar planı ile ilgili olası itirazlar incelenecek. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Tahtakale Mahallesi'nin havadan ve yerden görüntülerine yer verildi. Ayrıca bu konuda çalışan mahalle sakinlerinin beklentileri de dile getirildi.

Gözden Kaçmasın

Altın bu yıl parlamadı İşte 2022 altın fiyatı senaryolarıAltın bu yıl parlamadı! İşte 2022 altın fiyatı senaryolarıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Otomobil fiyatları düşüyor İşte marka marka güncel listeOtomobil fiyatları düşüyor! İşte marka marka güncel listeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İstanbul#Avcılar Tahtakale Mahallesi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson