Bakan Kurum: Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" şeklinde belirtirken; İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına yapılan başvuruların 8 milyonu aştığını açıkladı.

Bakan Kurum, "5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493’ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" dedi.

Kurum "Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle 7/24 esasıyla çalışarak 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık personeline yapılan promosyon ödemesine ilişkin bir gazetede çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık personeline yapılan promosyon ödemelerine ilişkin bir gazetede çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Giyim yardımıyla ilgili yalan habere 'belge' diye gösterilen kağıtla devam ederek algı oluşturmak isteyenlere cevabımızdır. Giyim yardımı alabilecek personel listesi usul ve esaslara göre tüm bakanlık personelindeki unvanları kapsamaktadır. Ama giyim yardımı alanlar listesinde kimlerin giyim yardımı aldığı açıklıkla görülmektedir. Kendilerine tavsiyemiz kaynaklarından o listeyi temin etmeleridir. Zira bakan, bakan yardımcıları tek bir kuruş giyim yardımı almamıştır. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, tüm bilgi belgeler yüce Türk yargısıyla paylaşılacaktır” denildi.