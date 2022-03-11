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Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yok

#Vahit Kirişci#Adana#Sponsorluliveevents
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımın çok önemli bir sektör olduğunu belirterek, "Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki birtakım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üreten tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur" dedi.

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Bir dizi ziyaret için Adana’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak Vali Süleyman Elban’ı ziyaret etti. Bakan Kirişci’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile AK Parti ve MHP ilçe belediye başkanları eşlik etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Kirişçi, tarımın başkenti Adana’da olmaktan gurur duyduğunu ifade söyledi.

Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yok

Bakan olduktan sonra ilk ziyaretini, tarımın başkenti Adana'ya yapmanın doğru ve isabetli olacağına karar verdiklerini kaydeden Bakan Kirişci, "Burası bizim memleketimiz. İnşallah bu akşam burada kalacağız, yarın da Konya’daki tarım fuarına katılacağız. Adana en iyisine layık. Adana’mızı daha iyi bir düzeye çıkarmak için gayretlerimiz olacak. Daha şimdiden Adana’ya ilişkin birtakım adımları atmaya başladık. Bunları gerçekleştireceğiz diye bu sözleri vermiş olalım. Çünkü asıl olan devlet ve aziz millet. Bu devlete ve aziz millete hizmet bizim yegane görevimiz ve sorumluluğumuz" dedi.

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Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yok

‘GÖRDÜK Kİ TEKNOLOJİ BİZİ DOYURMUYOR’

Tarımın çok önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "Tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler, sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki birtakım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üreten tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Milli güvenliğe eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki onlar var. Onların alın ve akıl teriyle bu güzel ürünler sadece 85 milyon ülkemiz insanlarına değil, aynı zamanda ülkede bulunan mültecilerimize, 50 milyonu aşkın tatilini geçirmek için bulunan turistlere ve fazlası olduğunda ihraç ettiğimizde o ülkelerdeki ilgililerine katkı sağlıyor. O ürünleri ulaştıran bu ülkenin çiftçileri ve üreticileridir. Bu üreticilerimize inşallah yeni üretim sezonunda onları tarla, bahçe, ağıl, kümes ve ahırlarıyla daha sıkı ilişki içerisinde olmalarını sağlayacak adımlar atacağız’’ diye konuştu.

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RUSYA VE UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Bakan Vahit Kirişci, "Artık iki ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamen globali etkileyen bir boyuta ermiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama biz de kendi üreticilerimizin alın ve akıl terini daha güzel değerlendirelim."

Bakan Kirişçi açıklamaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen Tarım Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

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