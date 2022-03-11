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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Antalya Diplomasi Forumu#Antalya
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumunda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin dünyaya seslenirken, 'Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar.' derken Montrö anlaşmasına vurgu yaparak, 'Bölgemizde sulh için Montrö dahil her uygulamayı kullanacağız.' dedi.

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Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu, turizm merkezi Belek'te başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın himayelerinde Dışişleri Bakanlığı'nca düzenlenen ADF'nin resmi açılışı saat 14.30'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Saygı değer devlet ve hükümet başkanları, değerli temsilciler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rusya ve Ukrayna krizi sonrası ilk üst düzeyli temas dün burada gerçekleşmiş olması forumun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor.

İkinci Antalya Diplomasi Forumu’nun yoluna kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum. 

Ekonomiler büyürken, belli başlı ülkeler daha da zenginleşirken yanı başımızda çocuklar ölmeye devam ediyor. Açlık virüsü koronavirüsten daha çok insanın canına mal oluyor. Çatışmalar yüzünden milyonlarca insan evini bırakmak zorunda kalıyor. Akdeniz 2014’ten bu yana 25 bine yakın umut yolcusuna mezar oldu. 

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Ders alınmadığından acılar tekrarlanır. Ukrayna meselesi en son örneği olarak görülüyor. Türkiye hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesidir. Karadeniz’deki komşularımızın savaş durumunu üzüntü ile karşılıyoruz.

Saldırgan eylemleri maruz göremeyiz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı adımları reddediyoruz. Ukrayna halkı haklı davasında yalnız bırakıldı. Ölen masumları gördükçe acımız katlanıyor.

2014'te eğer dünya Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydı bugünkü tablo olmazdı. Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar.

Temennimiz silahların bir an önce susmasıdır. Biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. Ateşe benzin dökmenin faydası yok. Bölgemizde sulh için Montrö dahil her uygulamayı kullanacağız

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Daha adil bir dünyayı tesis etmek için dünya 5’ten büyüktür diyor ve sistemin günümüz şartlarına reform edilmesini talep ediyoruz.

BM üyesi 193 ülkenin kaderini 5 ülkenin insafına bırakan sistem adaletsizdir. Sistem yeniden reforme edilmeli.

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