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Bakan Kirişci: Barınaklar için ormanlardan yer verilecek

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#Barınak Vahşeti#Hayvan Barınakları#Bakan Kirişci
Bakan Kirişci: Barınaklar için ormanlardan yer verilecek
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 11:59

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’yi sarsan Konya’da barınakta yaşanan vahşetin ardından yeni bir çalışma başlattıklarını açıklayarak, “Barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek barınak sorununu gidereceğiz” dedi.

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Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Konya’daki barınak vahşeti konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olayın ardından İstanbul Valiliğiyle bir çalışma başlattıklarını açıklayan Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

YER YOKSUNLUĞU VAR

Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul’un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız.

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POPÜLASYON İNCELENECEK

Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz. Bir de önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz.”

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#Barınak Vahşeti#Hayvan Barınakları#Bakan Kirişci

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