Kimsenin hayvanlara zulmetme hakkı yok

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya Mevlânâ Meydanı’nda düzenlenen törenle ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Tesislerin Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

O İKİ VİCDANSIZ TUTUKLANDI

“Geçtiğimiz günlerde ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Çok enteresan bir gün açık ve net, bir köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin şu ifadeleri bize ibreti alemdir; ‘Ahh dişleri ne kadar güzel.’ Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, inancın, peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan bir yönetim olarak başka aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse bundan şüphe etmesin.”

Haberin Devamı

ENFLASYON DA İNECEK

- Konya programı kapsamında akşam saatlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki AK Parti Konya Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına da katılan Erdoğan, burada da özetle şu mesajları verdi: “Faiz meselesinde en sonunda ne demiştim ‘tek haneliye ineceğiz.’ Faizde tek haneliye indik mi indik. Bundan sonra da bu böyle. Ya işte enflasyon şöyle böyle. Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Şubat, mart TOGG yollara koyuluyor. Herkes sıraya giriyor. İHA, SİHA şimdi bizim bütün kuvvetlerimiz bunları kullanıyor. Yetmez dediler şimdi AKINCI’yı ürettiler. Şimdi AKINCI’nın özelliği şu, F-16’ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyabiliyor. Şimdi bir de Kızılelma ile birlikte o hedef, 2023’ün sonuna doğru o da seri üretime geçmiş olacak.”

Haberin Devamı

DÜNYA ÇAPINDA SİLAH ÜRETİMİ

- “Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sanayinin şehri Konya’ya Aselsan öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayiinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel oyuncu seviyesine çıkartarak ülkemizin önünde yepyeni pencereler açmıştır. 290 bin hektar araziye bereket getirecek Konya Afşar Hadimi Barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık yatırımıyla ülkemiz tarımına büyük hizmet yapacak bir eserdir.”