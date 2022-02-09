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HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: Karaman YHT hattında 1 ayda 110 bin kişi seyahat etti

#Adil Karaismailoğlu#YHT#Ekonomianasayfa
Bakan Karaismailoğlu: Karaman YHT hattında 1 ayda 110 bin kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında 1 ayda 110 bin kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Karaman YHT hattı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT hatlarına Konya-Karaman hızlı demir yolu hattının eklendiğini anımsatan Karaismailoğlu, rahat, konforlu ve hızlı yüksek hızlı demir yolu işletmeciliğinin daha fazla şehre ulaşmaya başladığını belirti. 

Konya-Karaman hızlı demir yolu hattında Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında günde toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Karaman YHT seferleri ile hizmete açıldığı ilk 1 hafta sürecinde (9 -15 Ocak) ücretsiz olarak hizmet verildiğini anımsattı. Hattın açıldığı günden bu yana Karaman-Ankara, Karaman-İstanbul parkurunda 110 bin yolcunun seyahat ettiğini açıklayan Karaismailoğlu, "YHT hizmetine kavuşan 8’inci il olan Karaman YHT ile Ankara-Konya-Karaman güzergahında günlük ortalama 2 bin 317 yolcu olmak üzere toplam 67 bin 184 kişi, İstanbul-Konya-Karaman güzergahında ise günlük ortalama bin 432 yolcu olmak üzere toplam 41 bin 522 kişi taşındı. Konya-Karaman arasında ise 1 ayda 174 YHT seferinde 47 bin yolcu taşındı" dedi. 

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SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düştüğünü belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi 6 saat olurken, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Karaman’a yakın şehirlere olan seyahat süresini YHT+otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla önemli oranda düşürdü. Buna göre; YHT ile Karaman’a gelen yolcular buradan otobüslere aktarma yaparak Adana ve Mersin’e daha kısa zamanda ulaşmaya başladı. Diğer taraftan, yolculara daha fazla seçenek sunmak adına Ankara-Konya ve İstanbul-Konya arasında işleyen YHT seferlerinin bir bölümüne Konya-Karaman arasında işleyen bölgesel trenlere kombine bağlantısı verildi. Ayrıca, kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kara yolu ve hava yolu ulaşımının aksaması ve sömestre tatiline girilmesi ile artan yolcu talebini karşılamak üzere ek seferler de düzenlendi. 21 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında toplamda 9 bin 700 kişilik kapasite artışı sağlandı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Karaman-Ankara, Karaman-İstanbul YHT hatlarında 1 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında günde ortalama 21 bin 547 kişi olmak üzere toplam 797 bin 237 kişiye hizmet verildi." 

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