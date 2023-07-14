Bakan Kacır'dan KOBİ'lere müjde: 450 milyon dolarlık desteği haftaya sunacağız

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığı’nın ardından depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye İlçelerini ziyaret etti. Bakan Kacır’a ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri eşlik etti. Nurdağı İlçesi’nde İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Girişimcilik Merkezini ziyaret eden Kacır, buradaki kursiyer çocuklarla sohbet edip, oyuncaklar dağıttı. İslahiye İlçesi’ndeki konteyner kentleri dolaşan Bakan Kacır, depremzede vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla basketbol oynadı.



‘YENİ SANAYİ BÖLGELERİ KAZANDIRDIK’



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OHAL kararnamesi kapsamında yeni sanayi alanlarını bölgeye kazandırdıklarını kaydederek, bunların 11’inin Gaziantep’te olduğunu ve bu sanayi alanlarının toplam miktarının 2 bin 300 hektar alan olduğunu aktardı. Depremden etkilenen bu ilçeleri cazibe merkezleri programına dahil ettiklerini vurgulayan Kacır,’’Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla sahada vatandaşının yanında yer almıştır. Bölgenin canlı günlerine geri dönebilmesi için konut ihtiyacı kadar acil müdahale gerektiren bir diğer husus da kuşkusuz ekonominin ve sanayinin eski parlak günlerine hatta daha ileri seviyelere erişebilmesi. Bu nedenle zarar gören sanayi tesisleri başta olmak üzere girişimlerimizin faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak girişimlerimize nefes aldıracak ve bölgenin kalkınma yolculuğunda tökezlemeden devam etmesine adım sağlayacak adımları atmaya bu güne kadar devam ettik. OHAL kararnamesi kapsamında yeni sanayi alanlarını bölgeye kazandırdık. Bunların 11’i Gaziantep’te. Bu sanayi alanlarının toplam miktarı 2 bin 300 hektar. Depremden etkilenen bu ilçelerimizi cazibe merkezleri programına dahil ettik’’ dedi.

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‘55 MİLYAR TL YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK’



Bakan Kacır, bugüne kadar 460 yatarım teşvik belgesiyle özel sektörün gerçekleştireceği 55 milyar TL’lik yatırımın önünü açmış olduklarını ve kalkınma ajanslarının kaynağından 1 milyar TL’ye yakın kaynağı 11 kente tahsis ettiklerini anlattı. Gaziantep’teki 6 büyük projenin toplam büyüklüğünün 178 milyon TL seviyesinde olduğunun altını çizen Bakan Kacır,’’Bu güne kadar bu kapsamda 460 yatarım teşvik belgesiyle özel sektörümüzün gerçekleştireceği 55 milyar TL’lik yatırımın önünü açmış olduk. Kalkınma ajanslarının kaynağından 1 milyar TL’ye yakın kaynağı 11 ilimize tahsis ettik. Gaziantep’teki 6 büyük projenin toplam büyüklüğü 178 milyon TL seviyesinde. Üretim deyince ekonomi deyince aklımıza gelmesi gereken önemli bir şey de KOBİ’ler. Deprem bölgemiz geçtiğimiz on yılda çekim merkezi haline gelmesiyle bu bölgede yüzlerce yeni KOBİ'mizi hayat bulmuştu. Vefat eden vatandaşlarımızın hissedar oldukları KOBİ’lerimizin KOSGEB’e olan tüm borçlarını sildik. Deprem bölgesindeki tüm KOBİ’lerimizin kredi ve destek geri ödemelerini 2024’e kadar, başvuru ve yeni teminat alınmaksızın faizsiz olarak erteledik. KOSGEB acil destek kredisi programını hızla devreye aldık KOBİ’lerimize 1 milyona kadar banka kredisi erişimini sağlamış olduk. Yine son dönemde KOSGEB afet dönemi işletme desteği programını devreye aldık. Doğrudan desteklerimizle KOBİ’lerimizin ayağa kalkmasına hız kazandırmış olduk. Bu ölçekte bir yıkımın ardından KOBİ’lerimizin finansman erişimini kolaylaştırmak üzere alternatif finansman kaynaklarını da yürürlüğe almayı önemli bir görev olarak değerlendiriyoruz’’ diye konuştu.



‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOBİLERE SUNACAĞIZ’



Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında depremde işletmeleri hasar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 120 bin ile 500 bin lira arasında 3 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredinin önümüzdeki hafta itibariyle sunulacağını aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:



‘’Dünya bankası ile 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ’lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ’lere sunuyor olacağız. Bu program kapsamında 11 ilimizdeki küçük ve orta ölçekli büyüklükteki işletmelerimize 120 bin ila 500 bin TL’lik bir desteği sağlıyor olacağız. 36 ay süreli bu programda işletmeler ilk altı ayda destekten faydalanacak. Sonraki 18 ayda herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek. 36 ayın son 12 aylık diliminde 3 taksitte faizsiz olarak geri ödemeleri gerçekleştiriyor olacaklar. Bütün bu desteklerle muradımız bu bölgenin Türkiye’nin hızla kalkınan bölgelerinin en ön sıralarda yer almasını sağlamaktır. Bakanlık olarak gerek sanayi alanlarımızın mevcut dönüşümünü gerçekleştirmek gerek sanayi alanlarını hızla inşa etmek gerek KOSGEB eliyle KOBİ’lerimizi desteklemek gerek bölgesel kalkınma programlarıyla yerelin gücünü ulusala hatta küresele taşıyabilmek. Ve gerekse de cazip yatırım teşvikleriyle bölgeye ulusal ve küresel yeni yatırımları çekmek adına büyük bir gayret göstereceğiz.’’